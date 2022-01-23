Лучшим среди украинцев на Кубке IBU был биатлонист с Сумщины

В первый день бежали спринты. Лучшим среди украинцев был наш Денис Насыко, показавший 11-е время на финише. Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко был 17-м, Андрей Доценко – только 69-й. В зачетную зону попали (ТОП-40) Виталий Труш и Тарас Лесюк.
В женской гонке лучшей была выпускница СумГУ Ольга Абрамова, показавшая 19-е время, сумчанка Юлия Журавок была 27-й. Между ними уместилась Валерия Дмитренко.
К сожалению, коронавирус вмешивается в тренировочный процесс спортсменов и во время Олимпийских игр....
1 февраля в «Тысовце» завершился чемпионат Украины по биатлону среди юниоров и юниорок....
В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юниоров....
Сегодня, 30 января, в немецком Арбере завершился чемпионат Европы по биатлону....
После дня отдыха на учебно-спортивной базе «Тысовец» продолжились старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок....