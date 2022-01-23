Лучшим среди украинцев на Кубке IBU был биатлонист с Сумщины 3 февраля в чешском Нове Место стартовал 6-й этап Кубка IBU.

В первый день бежали спринты. Лучшим среди украинцев был наш Денис Насыко, показавший 11-е время на финише. Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко был 17-м, Андрей Доценко – только 69-й. В зачетную зону попали (ТОП-40) Виталий Труш и Тарас Лесюк.

В женской гонке лучшей была выпускница СумГУ Ольга Абрамова, показавшая 19-е время, сумчанка Юлия Журавок была 27-й. Между ними уместилась Валерия Дмитренко.