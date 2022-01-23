В Сумах грузовик снес с дороги легковушку

На месте происшествия инспекторы установили, что 38-летний водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая вправо, не занял крайнее соответствующее положение на проезжей части и допустил столкновение с транспортным средством Nissan Rogue, водитель которого двигалась в попутном направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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