В Сумах грузовик снес с дороги легковушку Авария произошла около 15.30 на улице 20 лет Победы.

На месте происшествия инспекторы установили, что 38-летний водитель автомобиля ГАЗ, поворачивая вправо, не занял крайнее соответствующее положение на проезжей части и допустил столкновение с транспортным средством Nissan Rogue, водитель которого двигалась в попутном направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ГАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.