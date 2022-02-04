На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 2073 человек - это рекорд

По состоянию на 4 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 159 056 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3022 летальных исхода, за минувшие сутки – 12 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 5, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 133 954 человек, из них за прошедшие сутки – 906 (Конотопский р-н – 236, Роменский р-н – 25, Сумской р-н – 540, Шосткинский р-н – 105).
43 778 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 февраля 2022 года, на Сумщине - 2073....
39 620 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 февраля 2022 года. В частности, заболели 4446 детей и 1035...
COVID-19 подтвердили у 1662 человек (Конотопский р-н – 246, Ахтырский р-н – 217, Роменский р-н – 159, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 1499 человек (Конотопский р-н – 182, Ахтырский р-н – 103, Роменский р-н – 106, Сумской р-н –...
Как сообщили в пресс-службе мэрии, назначенное на 2 февраля второе пленарное заседание отменено....