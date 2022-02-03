В Сумах авто врезалось в забор

На месте происшествия инспекторы установили, что 52-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на забор, чем его повредил. Транспортное средство получило механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Fiat Doblo админпротоколы по ст. 124 и 139 КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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