В Сумах авто врезалось в забор Около 10.20 2 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на улице Оболонской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 52-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на забор, чем его повредил. Транспортное средство получило механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Fiat Doblo админпротоколы по ст. 124 и 139 КУоАП. Решение будет приниматься судом.