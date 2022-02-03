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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:30541

В Сумах авто врезалось в забор

Около 10.20 2 февраля патрульные получили сообщение о ДТП на улице Оболонской.

На месте происшествия инспекторы установили, что 52-летний водитель автомобиля Fiat Doblo не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на забор, чем его повредил. Транспортное средство получило механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на кормчего Fiat Doblo админпротоколы по ст. 124 и 139 КУоАП. Решение будет приниматься судом.

Право Дтп
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