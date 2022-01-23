В Шостке задержали магазинную воровку (видео) Неоднократно судимая женщина снова попала в объектив камер видеонаблюдения во время совершения краж из магазинов.

По данным следствия, неоднократно судимая 30-летняя жительница Шостки заходила в торговый зал супермаркета, набирала в корзину или пакет понравившиеся товары и, не оплатив их, уходила. Интересовали злоумышленницу продукты питания, алкоголь, детские игрушки.

Обнаружив кражу по камерам видеонаблюдения, представители администрации магазинов обратились с соответствующими заявлениями в полицию.

«Подозреваемой уже избранная судом мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания», – рассказывает Юрий Лысак, заместитель начальника Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области – начальник следственного отдела.

В отношении женщины в полиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до пяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.