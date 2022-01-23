Радіо Промінь почало мовити у Сумах

«Початок мовлення одразу на 9 нових частотах по всій території України учергове надасть ще більшій кількості населення України можливість отримувати актуальну та достовірну інформацію. З огляду на сучасну геополітичну ситуацію у країні — радіо надає доступ до найважливіших подій та їх аналізу не лише через інтернет, а й завдяки розбудованій FM-мережі всіх трьох каналів Суспільного радіо. Для нашої команди це вже звична робота аналізу потреб аудиторії у різних регіонах країни, з урахуванням яких кожен новий населений пункт отримає ідеально підібраний регіональний контент разом із висвітленням найбільш важливих національних питань, новин та подій в усіх сферах соціального, політичного й культурного життя країни», — зазначив член правління, відповідальний за платформу радіо Дмитро Хоркін.

Відтепер Українське радіо мовить у:

м. Кременчук Полтавської області на частоті 100,9 FM потужністю 1,0 кВт. Раніше трансляція цього радіоканалу відбувалася кожен другий день, але тепер вона буде безперервною, тобто 24 години протягом 7 днів тижня.

с. Великий Митник Вінницької області на частоті 96,2 FM. Це також забезпечує стійкий прийом у сусідньому місті Хмільник і прилеглих до нього громадах.

Радіо Промінь мовить на таких FM-хвилях:

м. Одеса – 88,5 FM (потужністю 1,0 кВт);

– (потужністю 1,0 кВт); м. Суми – 91,3 FM ;

– ; м. Краматорськ Донецької області – 100,3 FM (0,5 кВт);

Донецької області – (0,5 кВт); м. Ніжин на Чернігівщині – 102,2 FM (0,5 кВт);

на Чернігівщині – (0,5 кВт); смт Народичі Житомирської області – 98,1 FM .

В місті Охтирка Сумської області 99,6 FM збільшено потужність передавача від 0,2 кВт до 0,5 кВт.

Радіо Культура також вийшло на нові частоти, а саме:

м. Біла Церква Київської області на частоті 106,2 FM ;

Київської області на частоті ; смт Ємільчине Житомирської області на частоті 97,1 FM .

Нагадаємо, Українське радіо — найбільша FM-мережа та найпопулярніше розмовне радіо країни із середньодобовим охопленням майже мільйон радіослухачів. У Києві мовить на частоті 105 FM. Дізнатися FM-частоти в інших містах можна за посиланням.

Радіо Промінь — перше музичне радіо України, мовить 24 години на добу. 60% контенту каналу складає українська музика, 40% — програми на актуальні політичні, економічні, культурно-мистецькі теми. В Києві мовить на частоті 97,2 FM. Дізнатися FM-частоти в інших містах можна за посиланням.

Радіо Культура — головний осередок культурного життя країни в радіопросторі. В ефірі Радіо Культура музика від найкращих виконавців країни й світу, радіотеатр, поезія та проза вустами авторів, а також новини культурного життя. В Києві мовить на частоті 97,6 FM. Дізнатися FM-частоти в інших містах можна за посиланням.

Усі канали Суспільного радіо можна слухати в мобільному застосунку suspilne.radio.