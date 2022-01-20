На Сумщине прогнозируют похолодание

4 февраля - облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -1..-6°С.
В начале недели в Сумской области ожидается неустойчивая, более теплая, чем обычная, погода....
28 января погоду в Сумской области будет определять котловина и атмосферные фронты циклона....
В начале новой недели погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....
На Сумщине сегодня ожидается ухудшение погодных условий: облачная погода, ночью снег, метель, на дорогах возможна гололедица....
Ожидается облачная погода, ночью снег, днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица....