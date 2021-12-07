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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В спальном районе Сум трое напали на пенсионера: забрали 400 тыс. грн

Вчера вечером, около 18 часов, на линию 102 поступило сообщение о разбойном нападении на улице Интернационалистов.

Вчера вечером в полицию поступило сообщение от 68-летнего жителя областного центра о том, что незнакомые мужчины избили его, воспользовавшись газовым баллончиком и угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у него сумку в которой было около 400 000 гривен. После чего скрылись на неизвестном автомобиле.

Правоохранители сразу начали комплекс первоочередных оперативно-розыскных действий. В ходе которых сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела уголовного анализа ГУНП, Сумского районного управления полиции, при силовой поддержке роты полиции особого назначения, управления патрульной полиции, управления полиции охраны установили и задержали злоумышленников «горячим следом».

«Злоумышленниками оказались два жителя областного центра, 42-х и 40 лет, третий – 47-летний житель Белопольщины. В настоящее время они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос по сообщению им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Сергей Чиж.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины "Разбой". За совершенное мужчинам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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