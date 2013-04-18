В Сумской детской больнице Святой Зинаиды начали оказывать круглосуточную ургентную хирургическую помощь В Сумском городском центре детской хирургии, ортопедии и травматологии, открытом на базе КНП «Детская клиническая больница Святой Зинаиды», начали оказывать круглосуточную ургентную хирургическую помощь детям до 18 лет.

Центр открыт 16 февраля 2021 года. В отделении предоставляется плановая и ургентная квалифицированная помощь детям Сумской громады и жителям других громад, нуждающимся в широком спектре хирургической, урологической, ортопедо-травматологической помощи.

Центр рассчитан на 20 коек, все палаты отделения повышенной комфортности. Также обустроена отдельная палата для пациентов с инвалидностью.

В структуре операционного блока – три операционных с новым современным оборудованием. В центре установлена и введена в эксплуатацию эндоскопическая система с высокочастотным электрохирургическим аппаратом экспертного класса и комплексом инструментов и аксессуаров, что позволило развивать интервенционную эндоскопическую хирургию. Она позволяет проводить радикальные вмешательства и инвазивные диагностические процедуры через линейные разрезы и точечные проколы тканей, а также через природные физиологические отверстия с помощью эндоскопического оборудования. Для таких операций характерна малая травматичность, а пациенты быстро восстанавливаются после процедуры.

Также заведение активно используется передвижной рентгеновский аппарат типа С дуга модели Symbol 5R9 – современный цифровой рентгеновский аппарат для решения широкого спектра клинических задач методом рентгеноскопии и рентгенографии.

Сумской городской центр детской хирургии, ортопедии и травматологии расположен по адресу: г. Сумы, ул. Троицкая, 28, информацию можно получить по тел.(0542)659-007.