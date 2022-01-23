Ночью в Шостке пожарные спасли мужчину во время ликвидации пожара (видео) Сегодня, 3 февраля, в 00:20 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Тургенева в г. Шостка.

По вызову был направлен дежурный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия сотрудников ГСЧС наблюдалось сильное задымление, а сам центр горения находился внутри дома. Включившись в аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в горящий дом. В одной из комнат пылал диван, мебель и вещи домашнего обихода. На полу комнаты, где происходило горение, был обнаружен мужчина, на котором уже обгорела одежда. Командир отделения Андрей Покидюк вместе с пожарным-спасателем Александром Юдицким немедленно вынесли на улицу хозяина дома, который не подавал никаких признаков жизни.

Уже на свежем воздухе старший прапорщик службы гражданской защиты Андрей Покидюк до приезда медиков непрерывно проводил реанимационные мероприятия, и сердце мужчины, 1989 г.р., начало биться. Спасатели транспортировали травмированного в «скорую» для дальнейшей госпитализации.

В 00:38 этот пожар локализовали, в 00:51 – ликвидировали. По предварительным выводам специалистов к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем хозяина.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.