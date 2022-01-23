В Сумах пьяный вдрызг водитель въехал в забор центрального кладбища (видео) Водитель в состоянии опьянения совершил ДТП - патрульные составили на него три протокола.

Патрулируя улицу 20 лет Победы, стражи порядка обнаружили ДТП. Транспортное средство Mitsubishi Outlander было полностью изуродовано. Рядом поврежден забор. Инспекторы выяснили, что 31-летний водитель, не выбрав безопасную скорость в движении, не справился с управлением, после чего выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на забор кладбища.

К счастью, никто не пострадал. В ходе общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр на месте происшествия. Результат был положительный – 2,59 промилле. Это почти в 13 раз больше допустимой нормы.

На водителя патрульные составили 3 протокола

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

- ч. 1 ст. 139 (Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений) КУоАП;

- ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.