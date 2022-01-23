На Сумщине взяли под стражу серийного угонщика, попавшего в ДТП на чужом авто По ходатайству следователя и прокурора Роменской окружной прокуратуры решением суда подозреваемому в незаконном завладении транспортным средством избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой освобождения под почти 50 тыс. грн залога.

Речь идет о 29-летнем мужчине, который 30 января 2022 года в вечернее время завладел автомобилем ВАЗ-2107, стоявшим во дворе многоэтажки в г. Ромны. Как выяснилось, мужчина на угнанном авто попал в ДТП, после чего с места происшествия скрылся. Более того, в отношении указанного мужчины в суде уже рассматривается дело по обвинению в незаконном завладении транспортным средством.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно) УК Украины. За совершенное на этот раз ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Роменского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.