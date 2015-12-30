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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47212

В Сумах 30 ведущих спортсменов будут получать мэрские стипендии (список)

В Сумах назначены стипендии городского головы ведущим спортсменам на первое полугодие 2022 года.

Согласно распоряжению городского головы, это денежное поощрение с января по июнь будут получать 30 спортсменов: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки.

В каждой возрастной категории есть семь человек, представляющих олимпийские виды спорта, три – неолимпийские.

Размер стипендии установлен на уровне 100% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица – 2481 грн – для мужчин и женщин, 80% – 1985 грн – для юниоров и юниорок, 60% – 1489 грн – для юношей и девушек.

К сведению

Список провідних спортсменів міста, яким призначено стипендії Сумського міського голови на перше півріччя 2022 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Спортивне звання, розряд

ДЮСШ

Вид

спорту

Ранг змагань

Чоловіки та жінки

 

Олімпійські види

1.

Журавок

Юлія Миколаївна

МСУМК

ГО СОО ФСТ

«Динамо» Україна

Біатлон

 

Чемпіонат України (естафетний біг 4х400м) – 1 місце

2.

Грущак

Дмитрій Олександрович

МСУ

ГО СОО ФСТ

«Динамо» Україна

Біатлон

 

Чемпіонат України (спринт, гонка переслідування) – 1,2 місце

3.

Родіонова

Поліна Сергіївна

МСУМК

ГО СОО ФСТ

«Динамо» Україна

Стрільба з лука

 

Чемпіонат України – 1 місце

4.

Гейко

Анна Ігорівна

МСУ

КДЮСШ Авангард

Карате

 

Чемпіонат України –    1 місце

5.

Свистун

Олег Олександрович

МСУ

Федерація легкої атлетики Сумської області

Легка атлетика

 

Чемпіонат України – 1 місце

6.

Дідоренко

Єлизавета Миколаївна

МСУ

Сумський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю (інваспорт)

Дзюдо

 

Чемпіонат Світу –        5 місце

7.

Шевченко

Юлія Валеріївна

МСУ

КП СМР  Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»

Хокей на траві

 

Чемпіонат України –    1 місце

 

Неолімпійські види

1.

Рикун

Анна Юріївна

МСУМК

ДЮСШ

 «Спартаківець»  м. Суми

Пауерліфтинг

 

Чемпіонат Світу – 1 місце

2.

Галайда

Станіслав Михайлович

МСУ

КЗ КДЮСШ №1

Спортивна аеробіка

 

Кубок Світу – 3 місце

3.

Сушко

Олена Анатоліївна

МСУМК

СОО Федерація панкратіону України

Панкратіон

 

Чемпіонат Світу – 1 місце

Юніори та юніорки

Олімпійські види

1.

Кошаренко

Кірілл Олексійович

І

СДЮСШОР В.Голубничого з л/а

Легка атлетика

 

Чемпіонат України - 1 місце

2.

Клочко

Руслан Андрійович

І

СДЮСШОР В.Голубничого з л/а

Легка атлетика

 

Чемпіонат України - 1 місце

3.

Кіхтенко

Михайло Сергійович

МСУ

СО ДЮСШ Старт

Веслування на байдарках і каное

Чемпіонат України - 3 місце

4.

Ющук

Крістіна Русланівна

КМСУ

КДЮСШ Суми

Бокс

 

Чемпіонат Європи - 5 місце

5.

Назаров

Михайло Олексійович

КМСУ

СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту»

Лижні гонки

 

Чемпіонат України - 1 місце

 

6.

Шкромада

Микола Сергійович

КМСУ

КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»

Дзюдо

 

Чемпіонат України –  3 місце

 

7.

Василенко

Дар’я Миколаївна

МСУ

КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»

Плавання

 

ІІІ літня гімназіада України – 2, 3 місце

Неолімпійські види

1.

Ковальов

Андрій Євгенович

КМСУ

КДЮСШ

Авангард

Шотокан карате

 

Кубок України -        1 місце

2.

Литовченко

Артем Олегович

1

КЗ КДЮСШ Єдиноборств СМР

Панкратіон

 

Чемпіонат Світу -        2 місце

3.

Олійник

Антон Андрійович

КМСУ

КЗ КДЮСШ Єдиноборств СМР

Панкратіон

 

Чемпіонат Світу -        3 місце

Юнаки та дівчата

Олімпійські види

1.

Ван Сайен

Єва Аннівна

І

Відокремлений підрозділ ВФКС в Сумській області

Кінний спорт

 

Кубок України -        1 місце

2.

Смоленська

Мілена Олександрівна

І

СДЮСШОР В.Голубничого з л/а

Легка атлетика

 

Чемпіонат України – 1, 2 місце

3.

Іващук

Дмитро Олександрович

ІІІ

СДЮСШОР В.Голубничого з л/а

Легка атлетика

 

Чемпіонат України –  2 місце

4.

Біланенко

Олександр Олександрович

І

СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту»

Біатлон

 

Чемпіонат України – 1,2,1,1 місця

5.

Басов

Сергій Ігорович

КМСУ

КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»

Стрільба з лука

 

Чемпіонат України – 3 місце

6.

Гайворонська

Анастасія Олегівна

КМСУ

СО Федерація тхеквондо ВТФ України

Тхеквондо

 

Всесвітні учнівські спортивні ігри - 1 місце

7.

Савицький

Данііл Олександрович

КМСУ

СМ ДЮСШ Спартак

Бокс

 

Чемпіонат України - 1 місце

 

Неолімпійські види

1.

Садовничий

Олексій Сергійович

КМСУ

Федерація мотоциклетного спорту Сумської обл.

Мотоцик-летний спорт

 

Чемпіонат України – 1, 1, 2 місця

2.

Охріменко

Нікіта Ігорович

КМСУ

ГО СОО ФСТ Динамо Україна

Сумо

 

Чемпіонат Європи - 2 місце

3.

Мирошниченко Єлизавета Юріївна

КМСУ

Сумська обласна федерація радіоспорту

Радіоспорт

 

Чемпіонат Європи - 1 місце

Спорт Мэрская стипендия
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