В Сумах 30 ведущих спортсменов будут получать мэрские стипендии (список)

Согласно распоряжению городского головы, это денежное поощрение с января по июнь будут получать 30 спортсменов: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки.
В каждой возрастной категории есть семь человек, представляющих олимпийские виды спорта, три – неолимпийские.
Размер стипендии установлен на уровне 100% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица – 2481 грн – для мужчин и женщин, 80% – 1985 грн – для юниоров и юниорок, 60% – 1489 грн – для юношей и девушек.
№ з/п
Прізвище, ім’я та по-батькові
Спортивне звання, розряд
ДЮСШ
Вид
спорту
Ранг змагань
Чоловіки та жінки
Олімпійські види
1.
Журавок
Юлія Миколаївна
МСУМК
ГО СОО ФСТ
«Динамо» Україна
Біатлон
Чемпіонат України (естафетний біг 4х400м) – 1 місце
2.
Грущак
Дмитрій Олександрович
МСУ
ГО СОО ФСТ
«Динамо» Україна
Біатлон
Чемпіонат України (спринт, гонка переслідування) – 1,2 місце
3.
Родіонова
Поліна Сергіївна
МСУМК
ГО СОО ФСТ
«Динамо» Україна
Стрільба з лука
Чемпіонат України – 1 місце
4.
Гейко
Анна Ігорівна
МСУ
КДЮСШ Авангард
Карате
Чемпіонат України – 1 місце
5.
Свистун
Олег Олександрович
МСУ
Федерація легкої атлетики Сумської області
Легка атлетика
Чемпіонат України – 1 місце
6.
Дідоренко
Єлизавета Миколаївна
МСУ
Сумський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю (інваспорт)
Дзюдо
Чемпіонат Світу – 5 місце
7.
Шевченко
Юлія Валеріївна
МСУ
КП СМР Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»
Хокей на траві
Чемпіонат України – 1 місце
Неолімпійські види
1.
Рикун
Анна Юріївна
МСУМК
ДЮСШ
«Спартаківець» м. Суми
Пауерліфтинг
Чемпіонат Світу – 1 місце
2.
Галайда
Станіслав Михайлович
МСУ
КЗ КДЮСШ №1
Спортивна аеробіка
Кубок Світу – 3 місце
3.
Сушко
Олена Анатоліївна
МСУМК
СОО Федерація панкратіону України
Панкратіон
Чемпіонат Світу – 1 місце
Юніори та юніорки
Олімпійські види
1.
Кошаренко
Кірілл Олексійович
І
СДЮСШОР В.Голубничого з л/а
Легка атлетика
Чемпіонат України - 1 місце
2.
Клочко
Руслан Андрійович
І
СДЮСШОР В.Голубничого з л/а
Легка атлетика
Чемпіонат України - 1 місце
3.
Кіхтенко
Михайло Сергійович
МСУ
СО ДЮСШ Старт
Веслування на байдарках і каное
Чемпіонат України - 3 місце
4.
Ющук
Крістіна Русланівна
КМСУ
КДЮСШ Суми
Бокс
Чемпіонат Європи - 5 місце
5.
Назаров
Михайло Олексійович
КМСУ
СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту»
Лижні гонки
Чемпіонат України - 1 місце
6.
Шкромада
Микола Сергійович
КМСУ
КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»
Дзюдо
Чемпіонат України – 3 місце
7.
Василенко
Дар’я Миколаївна
МСУ
КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»
Плавання
ІІІ літня гімназіада України – 2, 3 місце
Неолімпійські види
1.
Ковальов
Андрій Євгенович
КМСУ
КДЮСШ
Авангард
Шотокан карате
Кубок України - 1 місце
2.
Литовченко
Артем Олегович
1
КЗ КДЮСШ Єдиноборств СМР
Панкратіон
Чемпіонат Світу - 2 місце
3.
Олійник
Антон Андрійович
КМСУ
КЗ КДЮСШ Єдиноборств СМР
Панкратіон
Чемпіонат Світу - 3 місце
Юнаки та дівчата
Олімпійські види
1.
Ван Сайен
Єва Аннівна
І
Відокремлений підрозділ ВФКС в Сумській області
Кінний спорт
Кубок України - 1 місце
2.
Смоленська
Мілена Олександрівна
І
СДЮСШОР В.Голубничого з л/а
Легка атлетика
Чемпіонат України – 1, 2 місце
3.
Іващук
Дмитро Олександрович
ІІІ
СДЮСШОР В.Голубничого з л/а
Легка атлетика
Чемпіонат України – 2 місце
4.
Біланенко
Олександр Олександрович
І
СОР ОДЮСШ «Регіональний центр зимових видів спорту»
Біатлон
Чемпіонат України – 1,2,1,1 місця
5.
Басов
Сергій Ігорович
КМСУ
КЗ СОО СО КДЮСШ «Динамо»
Стрільба з лука
Чемпіонат України – 3 місце
6.
Гайворонська
Анастасія Олегівна
КМСУ
СО Федерація тхеквондо ВТФ України
Тхеквондо
Всесвітні учнівські спортивні ігри - 1 місце
7.
Савицький
Данііл Олександрович
КМСУ
СМ ДЮСШ Спартак
Бокс
Чемпіонат України - 1 місце
Неолімпійські види
1.
Садовничий
Олексій Сергійович
КМСУ
Федерація мотоциклетного спорту Сумської обл.
Мотоцик-летний спорт
Чемпіонат України – 1, 1, 2 місця
2.
Охріменко
Нікіта Ігорович
КМСУ
ГО СОО ФСТ Динамо Україна
Сумо
Чемпіонат Європи - 2 місце
3.
Мирошниченко Єлизавета Юріївна
КМСУ
Сумська обласна федерація радіоспорту
Радіоспорт
Чемпіонат Європи - 1 місце
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