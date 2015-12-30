В Сумах 30 ведущих спортсменов будут получать мэрские стипендии (список) В Сумах назначены стипендии городского головы ведущим спортсменам на первое полугодие 2022 года.

Согласно распоряжению городского головы, это денежное поощрение с января по июнь будут получать 30 спортсменов: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки. В каждой возрастной категории есть семь человек, представляющих олимпийские виды спорта, три – неолимпийские. Размер стипендии установлен на уровне 100% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица – 2481 грн – для мужчин и женщин, 80% – 1985 грн – для юниоров и юниорок, 60% – 1489 грн – для юношей и девушек.