На Сумщині планують створювати робочі місця за рахунок туризму Як свідчить світова практика, доходи від туризму за умови ефективного використання рекреаційного потенціалу регіону, можуть стати основним джерелом наповнення бюджету територій, підвищити рівень зайнятості населення та забезпечити зростання його доходів.

В умовах систематичних обмежувальних міграційних заходів, які приймаються урядами різних країн у зв’язку з пандемією підвищуються можливості для розвитку внутрішнього туризму. З кінця 2021 року на Сумщині реалізується проєкт, спрямований на розвиток зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини». Проєкт спрямований сприяти створенню робочих місць для вразливих груп населення, підвищенню їх підприємницької ініціативи.

2 лютого 2022 року в рамках проєкту «Розширення можливостей працевлаштування через розвиток зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини» відбулося засідання партнерства з інклюзивної зайнятості в області. Онлайн конференція проходила за участі представників облдержадміністрації.

На засіданні обрано голову та правління Партнерства, затверджено Положення про Партнерство, обговорено результати роботи та подальші плани реалізації проєкту на Сумщині. Головою правління Партнерства обрано директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного. В ході зустрічі учасники заходу домовилися про всебічну підтримку один одного, взаємодію стейкхолдерів на всіх етапах реалізації проєкту, яка у подальшому сприятиме створенню робочих місць для вразливих груп населення за рахунок зеленого та крафтового туризму в межах «Туристичного трикутника Сумщини». Наступним кроком співпраці стане дводенний тренінг «Місцеве партнерство у сфері зайнятості», який відбудеться 8-9 лютого.