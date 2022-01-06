В Сумах на Девятке отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по адресам: проспект Михаила Лушпы 9, 11, 13, 15, 15-а, 23, д/с №18, ул. Интернационалистов 4, 6, 8.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в связи с ремонтом водопровода на ул. Давида Бурлюка, 25/1....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды по проспекту Шевченко....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
Сумской водоканал на своем сайте сообщает о вынужденном отключении воды 6 января по нескольким адресам Сум....