В Тростянце сбили пенсионерку В результате ДТП на улице Богдана Хмельницкого в Тростянце пострадала пешеход.

Вчера на автомобильной дороге по улице Богдана Хмельницкого в городе Тростянец, 38-летний местный житель, управляя автомобилем ЗАЗ «Таврия», совершил наезд на находившуюся на проезжей части женщину. В результате наезда 68-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована в Ахтырскую районную центральную больницу. У водителя автомобиля предварительно признаков алкогольного опьянения обнаружено не было.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.