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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах пройде фестиваль шкільних медіа «Медіасвіт веде у всесвіт»

З початком лютого розпочався й фестиваль, що має наблизити медіасвіт до школярів нашої області. А щоб взяти участь у його заходах, слід просто подати заявку і зголоситися на участь у тій чи іншій справі фестивалю. Заявки приймаються до 15 лютого – поспішайте!

Девіз фестивалю – «Кафедра журналістики та філології Сумського державного університету – школярам Сумщини». Адже саме кафедра ініціювала його проведення. А партнерами в цій цікавій справі стали Департамент  освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, громадська організація «Сумський прес-клуб» та Сумська обласна організація Національної спілки журналістів України.

«Ми вже двічі проводили разом із партнерами конкурс шкільних видань області, – говорить співголова організаційного комітету Володимир Садівничий, доктор наук із соціальних комунікацій, завідуючий кафедрою журналістики та філології СумДУ, голова обласної організації Національної спілки журналістів України. – І побачили, що такі змагання викликають інтерес у навчальних закладів. Цього року вирішили розширити рамки нашого спілкування зі школами та учнями. Тож запускаємо фестиваль і сподіваємося, що до нього долучаться немало бажаючих і для них це буде й корисно, і цікаво».

Фестиваль складається з кількох етапів. Основним буде вже традиційний конкурс шкільних видань і юних авторів за заданою темою. «Раніше змагалися тільки видання, – пояснює голова журі попередніх і цьогорічного конкурсу Алла Федорина, координаторка ГО «Сумський прес-клуб», доцентка кафедри журналістики та філології СумДУ, заслужена журналістка України. – Тепер ми хочемо долучити до участі й окремих учнів, які мають бажання спробувати себе в журналістиці. Адже не кожна школа, на жаль, має свою газету чи сайт, а тим більше свою радіо чи телепередачу. Тому діти можуть взяти індивідуальну участь у творчому змаганні, звичайно, дотримуючись вимог положення про конкурс. Особливо всім слід звернути увагу, що цього року є єдина тема для всіх, і вона така: «Рейтинг професій: що обрати?» Тема досить широка, варіантів подання її багато, важливо лише писати не шкільні твори на цю тему, а спробувати виступити в тому чи іншому саме журналістському жанрі».

Для тих, хто працюватиме над виданнями, та й для учасників-індивідуалів, корисно буде долучитися до онлайн навчання. Фестиваль планує провести пʹять онлайн-уроків – тренінгів для школярів, а також керівників гуртків чи організаторів позакласної роботи, які опікуються шкільними виданнями. Про це навчання буде оголошено додатково – для тих, хто подасть заявку на участь у ньому.

Ще одною складовою фестивалю будуть онлайн (або офлайн) консультації «Як підготуватися до ЗНО з української мови». Їх проводитиме досвідчена фахівчиня, кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри журналістики та філології СумДУ Олена Бондаренко.

За підсумками всіх заходів плануються екскурсії-квести для переможців конкурсу фестивалю та його активних учасників до кафедри журналістики та філології СумДУ. Що передбачає квест, організатори тримають у таємниці.

І наостанок, звісно, – підбиття підсумків фестивалю.

ВАЖЛИВО: уважно прочитати положення, зробити заявку на участь у одному, двох чи всіх заходах фестивалю (форма заявки – у додатках до положення) і чекати запрошення на обрані вами етапи.

Школи і школярі, долучайтеся! І ви побачите, що справді медіасвіт веде у всесвіт.

 
Общество
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