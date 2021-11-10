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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Укразалізниця» временно продлила поезда Шостка-Киев и Сумы-Ворохта

Две пары поездов продолжены: Шостка-Киев до 1 марта, Сумы-Ворохта – до 25 марта.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил эксперт по транспорту из Конотопа Дмитрий Власенко.

«С 1 февраля должны были отменить 2 региональных поезда 783/784, 777/778 Шостка-Киев, но этого не произошло, пока, «Укрзалізниця» продлит еще месяц "изучать пассажиропоток", который, учитывая очередную волну коронавируса, может показать плохие результаты. В расписании поезда до 1 марта (Для принятия окончательного решения по курсированию поездов будет исследован пассажиропоток и проведен опрос среди граждан. Об этом было договорено во время совещания с участием руководства филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця», облгосадминистрации и громад севера Сумщины).

Сумская областная государственная администрация, так где там опрос? Мы готовы)

Почему эти поезда важны для многих городов – Шостки, Кролевца, Конотопа, Бахмача, Нежина. 783 - единственный нормальный поезд (!), которым можно к 9 утра прибыть в Киев (05:23-Конотоп, 06:07-Бахмач, 07:00-Нежин, 08:40-Киев-Пассажирский), а 777 - последний вечерний в столицу (19:53- Конотоп, 20:17-Бахмач, 21:10-Нежин, 22:47-Киев). Если брать обратное направление, то 784 - последний поезд после 18 часов в Конотоп (Киев-21.01, Конотоп-23:56), 778 позволяет выехать из столицы днем (Киев - 13.37, Конотоп - 16:36). Эти региональные экспрессы важны для городов Сумщины и Черниговщины.

Позволю себе их порекламировать. В составе поездов вагоны второго класса, плацкарты и купе. Стоимость ІІ класса и плацкарта составляет 180-200 грн., в зависимости от дня недели, купе примерно на 100 грн. дороже. Для тех, кто хочет поспать – белье + 50 грн. В принципе это цена маршруток/блокировщиков, но мне кажется маршрутка и поезд - это совершенно разные уровни безопасности.

Будем надеяться, что у «Укрзалізниці» хватит ума их не отменять и не создавать социальную напряженность, учитывая, что мы остались без международного сообщения, которым пользовались для поездок в столицу, и которое уже не восстановится.

В то же время «Укрзалізниця» может делать приятные вещи, например продлить до 25 марта курсирование поезда 259/260 Сумы-Ворохта, которым мы можем добраться не только до курортов Закарпатья, но и Сум и Киева.

Особенно радует график из/до Сум: 07:29-Конотоп, 09:56-Сумы, обратно Сумы-15:40, Конотоп - 18:06.

В случае необходимости я лично в Сумы буду ездить, потому что последняя поездка в областной центр на автобусе, где я чуть не примерз к сиденью, мне не понравилась совсем», - написал он.

Общество Поезда Укрзалізниця
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