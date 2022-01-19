Унікальна можливість від служби зайнятості Сумщини

Про ефективність такого підходу свідчить показник працевлаштування, який становить 98,3 відсотка – найвищий серед обласних служб України.
Цього року безробітні області отримали нову можливість, аби започаткувати власну справу. Йдеться про унікальну бюджетну програму «Рука допомоги», розроблену Мінсоцполітики України для підтримки малозабезпечених сімей і на реалізацію якої в державному бюджеті передбачено майже 100 мільйонів гривень.
- Безвідсоткова допомога може становити до 100 тисяч гривень, або 15-ти мінімальних зарплат, які можна використовувати на придбання матеріалів та обладнання, необхідних для відкриття власної справи, - розповідає Володимир Підлісний.
Через три роки підприємницької діяльності допомогу треба буде повернути – за мінусом придбаного обладнання та матеріалів. Якщо ж протягом цього часу підприємець працевлаштує двох безробітних за направленням служби зайнятості, кошти повертати не потрібно.
Фахівці центрів зайнятості готові надати необхідну допомогу у підготовці бізнес-планів, для бажаючих буде організоване відповідне навчання.