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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:01223

Унікальна можливість від служби зайнятості Сумщини

За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, торік за сприяння служби зайнятості професійне навчання пройшли майже 3 тисячі безробітних, з яких 40 – за дуальною формою.

Про ефективність такого підходу свідчить показник працевлаштування, який становить 98,3 відсотка – найвищий серед обласних служб України.

Цього року безробітні області отримали нову можливість, аби започаткувати власну справу. Йдеться про унікальну бюджетну програму «Рука допомоги», розроблену Мінсоцполітики України для підтримки малозабезпечених сімей і на реалізацію якої в державному бюджеті передбачено майже 100 мільйонів гривень.

- Безвідсоткова допомога може становити до 100 тисяч гривень, або 15-ти мінімальних зарплат, які можна використовувати на придбання матеріалів та обладнання, необхідних для відкриття власної справи, - розповідає Володимир Підлісний.

Через три роки підприємницької діяльності допомогу треба буде повернути – за мінусом придбаного обладнання та матеріалів. Якщо ж протягом цього часу підприємець працевлаштує двох безробітних за направленням служби зайнятості, кошти повертати не потрібно.

Фахівці центрів зайнятості готові надати необхідну допомогу у підготовці бізнес-планів, для бажаючих буде організоване відповідне навчання.

 

Экономика
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