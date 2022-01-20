Конотопские полицейские задержали метадонщика Во время поверхностной проверки у 36-летнего конотопчанина правоохранители обнаружили два блистера с таблетками метадона.

На железнодорожном вокзале в городе Конотоп сотрудники полиции обнаружили подозрительного мужчину. Так что решили проверить его. В ходе поверхностной проверки в кармане куртки правоохранители обнаружили 10 таблеток метадона.

Обнаруженное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Сам злоумышленник объяснил, что хранил наркотические средства для собственного потребления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.