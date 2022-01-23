В Ромнах полицейские проводят проверку по законности перевозки древесины В Недригайлове полицейские обнаружили водителя, который грузовиком перевозил древесину. Ее происхождение сотрудникам полиции объяснить не смог.

Вчера, около 15 часов, на одной из улиц пгт Недригайлов сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 (Недригайлов) Роменского районного отдела полиции обнаружили автомобиль марки ГАЗ-4301, перевозивший древесину. Правоохранители остановили грузовик, чтобы проверить, законна ли данная перевозка. Происхождение древесины водитель объяснить не смог.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.