В Ромнах полицейские проводят проверку по законности перевозки древесины

Вчера, около 15 часов, на одной из улиц пгт Недригайлов сотрудники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 (Недригайлов) Роменского районного отдела полиции обнаружили автомобиль марки ГАЗ-4301, перевозивший древесину. Правоохранители остановили грузовик, чтобы проверить, законна ли данная перевозка. Происхождение древесины водитель объяснить не смог.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 246 "Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.