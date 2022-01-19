Романтичная зима с «АТБ»: в шоколадных яйцах LOVE Surprise – золотые сюрпризы и подарки мечты На самый короткий и самый холодный месяц года выпадает главный праздник влюблённых — день Святого Валентина. Традиционно 14 февраля украинцы дарят своим близким сладости, ювелирные украшения, устраивают ужины при свечах, делают сюрпризы.

В этом году помощником для создания праздничной атмосферы ко Дню всех влюблённых для миллионов граждан станет крупнейшая по многим показателям торговая сеть Украины — «АТБ». Поддерживать романтическое настроение здесь будут почти полтора месяца.

С сегодняшнего дня, 2 февраля, и по 13 марта 2022 года в 1316 супермаркетах розничной сети «АТБ Маркет» во всех 24 областях страны, а также в интернет-магазине «АТБ» стартует самая романтичная акция года. На прилавках появятся шоколадные яйца LOVE Surprise. Этот уникальный продукт был специально создан для совместной с агентством маркетинговых сервисов Twiga`Go акции ко Дню всех влюблённых. Под слоем вкуснейшего шоколада скрывается множество невероятных подарков.

«АТБ» — это не только безусловное качество и разнообразие товаров. Это постоянная коммуникация с потребителями, в том числе через общенациональные промокампании, которые мы проводим в сотрудничестве с нашими партнерами. Всемирный день влюблённых — еще один повод, чтобы поблагодарить клиентов и стать на шаг ближе к ним», — рассказал генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

В каждом из LOVE Surprise покупателя ждёт романтичный сюрприз или даже ценный подарок (в частности, 1000 золотых и 100 тысяч серебряных ювелирных украшений, сертификаты на скидку от магазина «Укрзолото»).

«В воздухе витает любовь! В торговой сети «АТБ» это уже чувствуется, ведь на полках появились LOVE Surprise! Мы впервые запустили акцию с подарками, которые можно получить в магазине, зайдя за любимыми продуктами. Подарок внутри – можно проверить свою интуицию, выбирая из десятка шоколадных яиц», — поделился директор по маркетингу сети «АТБ» Валерий Бондарь.

Первые 200 000 участников акции гарантированно получат сертификат на скидку в интернет-магазине косметики Elfashop в размере 200 грн. и 30-дневную подписку на кино и телевидение от популярного сервиса SWEET.TV.

Но и это еще не все! Каждый участник самой романтичной акции года автоматически принимает участие в розыгрыше фантастических подарков: пяти современных смартфонов, пяти туров за границу, сотни увлекательных путешествий по Украине и 1,2 млн грн. на приобретение собственного жилья.

Чтобы воплотить в жизнь столь масштабный проект, многолетний лидер украинского ритейла объединил 17 брендов.

В этот раз к акции «АТБ» присоединились Pepsi, Lay's, Sandora, «Агуша», «Машенька», «Чудо», «ХрусТеаm», Cheetos, Mirinda, 7 Up, «Бархатные ручки», Rexona, Cif, Domestos, Snickers, Richard, Motto.

Более четверти века миллионы клиентов могут экономить средства, покупая свежие продукты и качественные товары в магазинах данной сети. Даже в праздничные дни торговая сеть № 1 в Украине предусмотрела возможность солидной скидки на акционные LOVE Surprise. Если положить в корзинку минимум один товар от указанных выше партнеров, совершить покупку на сумму от 100 грн. (без учёта стоимости самого шоколадного яйца) или же оплатить свои покупки карточкой АТБ-Pay (на любую сумму), LOVE Surprise можно купить со скидкой 50%.

Как принять участие в акции LOVE Surprise:

1. Приобрести шоколадное яйцо LOVE Surprise с гарантированным призом внутри

(одно из тысячи золотых и 100 тысяч серебряных украшений, сертификаты на скидку «Укрзолото»).

2. Поспешить, поскольку первые 200 тыс. участников акции гарантированно получат скидочные сертификаты в интернет-магазине косметики Elfashop, подписку от сервиса SWEET.TV.

3. Отсканировать смартфоном QR-код и попытать удачу в розыгрыше подарка мечты

(разыгрываются пять смартфонов, пять туров за границу, 100 путешествий по Украине, 1,2 млн грн. на приобретение квартиры).