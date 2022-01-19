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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:47616

В Сумах ГБР изъяло «черную кассу» Укртрансбезпеки почти с 3,5 млн грн

Сотрудники Теруправления ГБР Полтавы изъяли почти 3,5 млн грн, которые могут быть «черной кассой» должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте.

В ходе расследования задержан старший государственный инспектор отдела государственного надзора в Сумской области, который требовал деньги у автоперевозчика.

Установлено, что государственный инспектор начал шантажировать местного предпринимателя, занимавшегося грузовыми перевозками в Сумской области. Он угрожал перевозчику созданием искусственных проблем и привлечением к административной ответственности, если коммерсант не будет платить регулярную «дань».

Для передачи взяток чиновник привлек посредника. В общей сложности он получил 30 тыс. грн неправомерной выгоды.

28 января 2022 года во время очередной оплаты «откупных» правоохранители задержали государственного инспектора «на горячем».

Кроме того, во время обыска по месту жительства посредника работники ГБР обнаружили почти 3,5 млн. гривен, часть из них хранилась в долларовом эквиваленте. По версии следствия – это так называемая «черная касса» злоумышленников.

В рамках досудебного расследования следователи установят происхождение наличных денег и возможных соучастников противоправной схемы.

Инспектору уведомлено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также установлено, что правоохранители уже задерживали этого чиновника в 2017 году, когда он организовал беспрепятственный пропуск перегруженных автомобилей.

Тогда в качестве взятки он получил талоны на 150 литров дизельного топлива. Суд первой инстанции признал его виновным, но чиновник начал обжаловать решение.

Апелляционный суд направил дело на новое рассмотрение, которое снова признало его виновным. Впрочем, он обжаловал и это решение. В настоящее время дело рассматривается в апелляционном суде.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Сумская областная прокуратура, оперативное сопровождение – ГБР.

Право
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