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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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АФФК «Сумы» сыграет ответный матч Кубка Украины в пятницу

В пятницу, 4 февраля, АФФК "Сумы" сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Интера".

Игра пройдет в Киеве на площадке СКА. Начало встречи намечено на 12.30.

Напомним, матч в Сумах завершился победой гостей – 4:2. Ссылка на онлайн-трансляцию игры будет опубликована позже.

Спорт АФФК Сумы Футзал
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