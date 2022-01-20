АФФК «Сумы» сыграет ответный матч Кубка Украины в пятницу В пятницу, 4 февраля, АФФК "Сумы" сыграет ответный матч 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Интера".

Игра пройдет в Киеве на площадке СКА. Начало встречи намечено на 12.30.

Напомним, матч в Сумах завершился победой гостей – 4:2. Ссылка на онлайн-трансляцию игры будет опубликована позже.