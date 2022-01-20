АФФК «Сумы» сыграет ответный матч Кубка Украины в пятницу

Игра пройдет в Киеве на площадке СКА. Начало встречи намечено на 12.30.
Напомним, матч в Сумах завершился победой гостей – 4:2. Ссылка на онлайн-трансляцию игры будет опубликована позже.
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