Сумские биатлонистки стали чемпионками Украины 1 февраля в «Тысовце» завершился чемпионат Украины по биатлону среди юниоров и юниорок.

В последний день эстафету бежали девушки. Лучшей стала сумская команда в составе Евы Мартыненко, Алины Еременко, Валерии Мартыненко и Полины Пуцко. Они допустили всего 1 промах на 8 огневых рубежах и обогнали серебряных призерок со Львовщины более чем на 2 минуты (с 6 промахами). Третье место заняла команда Черниговщины – отставание почти 4 минуты. Вторая сумская команда заняла 6-е место.