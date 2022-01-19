Сумские биатлонистки стали чемпионками Украины

В последний день эстафету бежали девушки. Лучшей стала сумская команда в составе Евы Мартыненко, Алины Еременко, Валерии Мартыненко и Полины Пуцко. Они допустили всего 1 промах на 8 огневых рубежах и обогнали серебряных призерок со Львовщины более чем на 2 минуты (с 6 промахами). Третье место заняла команда Черниговщины – отставание почти 4 минуты. Вторая сумская команда заняла 6-е место.
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