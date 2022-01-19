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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30357

У Сумах оголошено конкурс на керівника «Центру культури і дозвілля»

Відділ культури оголосив конкурс на заміщення посади директора новоствореної комунальної установи Сумської міської ради «Центр культури і дозвілля».

Прийом документів розпочався відсьогодні, 1 лютого, і триватиме по 2 березня включно.

До кандидатів висуваються наступні кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр), стаж роботи в галузі культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

У оголошенні визначено також перелік документів, які необхідно подати претендентам. Крім документів щодо фахової освіти та досвіду роботи, кандидати мають надати рекомендаційні та мотиваційний листи, а також програму розвитку закладу на 1 та 5 років.

Конкурсний відбір проводиться відповідно до вимог Законів України «Про культуру» та «Про освіту» і на виконання рішення Сумської міської ради від 05.10.2016 № 1157-МР «Про запровадження контрактної форми роботи для керівників закладів культури комунальної форми власності Сумської міської ради, підпорядкованих відділу культури Сумської міської ради».

З метою залучення громадськості до участі у конкурсному відборі керівника установи, відповідно до чинного законодавства, також приймаються пропозиції від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатів до складу конкурсної комісії.

Прийом заяв від громадських організацій триватиме також у термін з 1 лютого по 2 березня. Одночасно із заявою необхідно подати анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії.

Усі документи, які від кандидатів на посаду, так і представників до складу конкурсної комісії від громадськості, очікують до відділу культури у паперовому та електронному форматах у відділі культури (вул. Горького, 21, каб. № 317, тел.: (0542) 66-99-04, e-mail: kultura@smr.gov.ua).

Контактна особа – Надія МОЗГОВА.

Нагадаємо, що комунальна установа Сумської міської ради «Центр культури і дозвілля» була створена у 2021 році та є комунальним закладом культури, що перебуває у власності Сумської міської територіальної громади. Центр культури і дозвілля є бюджетною неприбутковою організацією і здійснює некомерційну господарську діяльність. Мета діяльності установи полягає у вивченні, аналізі та координації процесів культурного розвитку громади, впровадження нових технологій та методик масової культури, організації співробітництва з іншими суб’єктами культурної діяльності, незалежно від відомчої приналежності та форм власності, у створенні умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, організації відпочинку населення.

Детальніше про умови проведення конкурсного відбору

Досуг Центр культуры и досуга
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