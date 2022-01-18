На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)

Вчера в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Батурин – Конотоп – Сумы. Прибывшие на место происшествия работники группы реагирования патрульной полиции установили обстоятельства, при которых произошло столкновение, и начали составлять административные материалы.
Как оказалось, допустивший ДТП водитель не имел права управления транспортным средством. Более того, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.
Патрульные предложили мужчине пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения в установленном законодательством порядке, а водитель предложил «решить дело» на месте.
Правоохранители предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, но последний на этом не остановился. Водитель решил действовать решительно и засунул в карман одного из полицейских деньги.
Для документирования данного факта на место происшествия выехала следственная оперативная группа Сумского районного управления полиции. Денежные средства в сумме 1200 гривен были изъяты.
В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям 124, 126, 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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