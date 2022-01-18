Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26322

На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя Сумского района, который сунул в карман работника полиции деньги во избежание административной ответственности.

Вчера в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Батурин – Конотоп – Сумы. Прибывшие на место происшествия работники группы реагирования патрульной полиции установили обстоятельства, при которых произошло столкновение, и начали составлять административные материалы.

Как оказалось, допустивший ДТП водитель не имел права управления транспортным средством. Более того, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти осмотр на состояние алкогольного опьянения в установленном законодательством порядке, а водитель предложил «решить дело» на месте.

Правоохранители предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, но последний на этом не остановился. Водитель решил действовать решительно и засунул в карман одного из полицейских деньги.

Для документирования данного факта на место происшествия выехала следственная оперативная группа Сумского районного управления полиции. Денежные средства в сумме 1200 гривен были изъяты.

В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям 124, 126, 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)
Сегодня 13:44

В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)

6 административных материалов составили патрульные на водителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия....

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)
29.01.2022 09:06

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)

За предложение неправомерной выгоды работникам полиции жителя Сумского района привлекают к уголовной ответственности....

Сумчане сдали копам пьяного водителя (видео)
28.01.2022 17:53

Сумчане сдали копам пьяного водителя (видео)

Благодаря сообщению небезразличных граждан патрульные остановили нетрезвого водителя....

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов (видео)
18.01.2022 14:51

В Конотопе пьяный водитель пытался откупиться от копов (видео)

Мужчина во избежание административной ответственности предложил правоохранителям «откупной»....

В Шостке пьяный водитель с поддельными правами попал в ДТП
18.01.2022 13:13

В Шостке пьяный водитель с поддельными правами попал в ДТП

Во время патрулирования города правоохранители обнаружили автомобиль «Opel Astra», который в нарушение правил дорожного движения выехал на тротуар и застрял...

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 1308 человек
Сегодня 08:29
Сумские биатлонистки стали чемпионками Украины
Сегодня 18:20
В Сумах объявили два тендера на реконструкцию парка Кожедуба на 78 млн грн
Сегодня 17:53
У Сумах оголошено конкурс на керівника «Центру культури і дозвілля»
Сегодня 17:30
На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)
Сегодня 17:26
В Сумах без света остались 5 общежитий
Сегодня 16:58
В Шостке за вандализм подростков ответят их родители
Сегодня 16:52
У Лебединському художньому музеї підбили підсумки першого місяця Mail-art «Futurism: David Burliuk – 140»
Сегодня 16:38
На Сумщине подвели климатические итоги января
Сегодня 15:47
В Сумах столкнулись два «немца»
Сегодня 15:00
В Сумах проводят конкурс ко Дню Святого Валентина
Сегодня 14:50
В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия
Сегодня 14:10
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.