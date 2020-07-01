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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине подвели климатические итоги января

В январе преобладала неустойчивая, теплее обычной с колебаниями температуры воздуха, с частыми осадками погода, обусловленная активной циклонической деятельностью.

В начале второй декады под влиянием антициклона произошел залив холодного воздуха, наблюдалось существенное понижение температуры воздуха.

Начиная с вечера 14 января под влиянием циклона из Скандинавии прошли осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Количество осадков за 14-15 января составило 4-6 мм. В течение суток 14 января по области и 15 января на юго-западе области наблюдалось усиление ветра 20-24 м/с (I уровень опасности, желтый). Явление предусмотрено прогнозом погоды и штормовым предупреждением.

Сильный ветер на Сумщине ломал деревья и ветки, падавщие на электросети. По данным ГСЧС, в области было обесточено 160 населенных пунктов. Аварийно отключены 4 линии электропередач 10 кВ (и две – частично) и 38 трансформаторных подстанций, сообщили в облэнерго. Согласно данным сайта «Сумыоблэнерго», аварийно отключены более 10 улиц в Глухове, несколько улиц в Конотопе, несколько сел на Кролеветчине, несколько сел в Роменском районе и более десятка улиц в Ромнах, несколько улиц в селе Косовщина под Сумами и одна улица в Шостке.

В Белополье и Кролевце из-за упали центральные новогодние елки.

В селе Андрияшевка Роменского района вечером 14 января сильный ветер сорвал крышу дома. В городе Ромны ветер сорвал крышу со здания Роменского центра занятости.

Ночная непогода ощутимо ударила по Ямполю. Кроме сваленных деревьев и оборванных линий электропередач, в поселке пострадали крыши домов. В частности, сильным ветром была сорвана крыша бывшего районного дома культуры по улице Спасо-Преображенская. В селе Тулиголовое ураган частично повредил крышу школы.

В Лебедине сильный ветер опрокинул автобусную остановку.

Средняя месячная температура воздуха в январе составляла 3-4°С мороза, что на 1,5-2°С выше нормы. Максимальная температура воздуха в первой декаде месяца повышалась до 4-6°С тепла. Минимальная температура воздуха во второй декаде января снижалась до 18-22°С мороза.

Осадков в месяц выпало 45-90 мм, что составляет 120-200% месячной нормы.

Средняя высота снега на полях с озимыми на преобладающей территории области на последний день января составила 10-20 при средней многолетней 10-17 см.

Промерзание грунта на конец января на преобладающей территории равнялось 16-32 при норме 39-56 см.

Общество Климат
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