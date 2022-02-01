В Сумах столкнулись два «немца»

На месте происшествия инспекторы установили, что 26-летний водитель AUDI A6 во время обгона не учел дорожную обстановку, выехал на полосу встречного направления, не соблюдал безопасный интервал, в результате чего допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz, водитель которого двигался во встречном направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя AUDI A6 админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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