Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:38207

У Лебединському художньому музеї підбили підсумки першого місяця Mail-art «Futurism: David Burliuk – 140»

За перший місяць мail-art проєкту"Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk", що оголошений до 140-річчя Давида Бурлюка, до Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва прибуло 15 творчих пакетів від учасників проєкту.

Свої роботи (малюнки, графічні твори, колажі та листівки) надіслали 4 учасника із Японії, 3 – із Німеччини, 2 – із Іспанії, 2 – із Естонії, а також із Франції, Італії, Португалії та Туреччини. Зокрема, серед учасників, знаний у світі японський художник Ryosuke Cohen/Ресуке Коен (幸 円 良 介) - викладач мистецтва, графік, відомий як художник мейл-арту своїм проектом «Brain Cell»; японські митці  Keiichi Nakamura (Токіо, Японія) та Kiki Watanabe (Осака, Японія); німецький мейл-артист Lars Schumacer (Гановер, Німеччина), що надіслав 4 авторських листівки; Horst Tress (Кельн, Німеччина); Ӧzӧnder Aydin (Кастамону, Туреччина); Paulo Teles (Ентронкаменту, Португалія); Michel Della Vedova (Лімож, Франція); Pedro Bericat (Сарагоса, Іспанія); Luis Maria Labrador (Самора, Іспанія); Walter Pennacchi (Латина, Італія); Ilmar Kruusamӓe (Тарту, Естонія), Valeri Porva  (Пярну, Естонія).

Триватиме проєкт до 01 липня 2022 року. Підсумком стане виставка мейл-арт, що 21 липня відкриється у залах Лебединського художнього музею, на 140-річний ювілей Давида Давидовича! Вся експозиція увійде до музейної колекції.

Нагадаємо, мail-art проєкт "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" реалізується спільно Лебединським міським художнім музеєм ім. Б.К. Руднєва та Сумською мережею арт-локацій (куратор проєкту - сумський художник Kosta Aleninski).

Умови участі у проєкті прості: відправити звичайною поштою творчі конверти, авторські листівки, невеличкі малюнки на вказану нижче адресу. Формат вільний. Адреса Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва: площа Волі, 17, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200 (Lebedyn Art Museum, postcode 42200, 17 Volia square, Lebedyn, Sumy region, Ukraine).

За результатами виставки буде сформовано її електронний каталог.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 1308 человек
Сегодня 08:29
У Сумах оголошено конкурс на керівника «Центру культури і дозвілля»
Сегодня 17:30
На Сумщине пьяный водитель пытался дать взятку полицейским (видео)
Сегодня 17:26
В Сумах без света остались 5 общежитий
Сегодня 16:58
В Шостке за вандализм подростков ответят их родители
Сегодня 16:52
У Лебединському художньому музеї підбили підсумки першого місяця Mail-art «Futurism: David Burliuk – 140»
Сегодня 16:38
На Сумщине подвели климатические итоги января
Сегодня 15:47
В Сумах столкнулись два «немца»
Сегодня 15:00
В Сумах проводят конкурс ко Дню Святого Валентина
Сегодня 14:50
В Ромнах продлили дистанционку и запретили массовые мероприятия
Сегодня 14:10
В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)
Сегодня 13:44
В Сумском онкодиспансере установили линейный ускоритель
Сегодня 13:41
view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.