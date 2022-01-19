У Лебединському художньому музеї підбили підсумки першого місяця Mail-art «Futurism: David Burliuk – 140» За перший місяць мail-art проєкту"Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk", що оголошений до 140-річчя Давида Бурлюка, до Лебединського міського художнього музею імені Б.К. Руднєва прибуло 15 творчих пакетів від учасників проєкту.

Свої роботи (малюнки, графічні твори, колажі та листівки) надіслали 4 учасника із Японії, 3 – із Німеччини, 2 – із Іспанії, 2 – із Естонії, а також із Франції, Італії, Португалії та Туреччини. Зокрема, серед учасників, знаний у світі японський художник Ryosuke Cohen/Ресуке Коен (幸 円 良 介) - викладач мистецтва, графік, відомий як художник мейл-арту своїм проектом «Brain Cell»; японські митці Keiichi Nakamura (Токіо, Японія) та Kiki Watanabe (Осака, Японія); німецький мейл-артист Lars Schumacer (Гановер, Німеччина), що надіслав 4 авторських листівки; Horst Tress (Кельн, Німеччина); Ӧzӧnder Aydin (Кастамону, Туреччина); Paulo Teles (Ентронкаменту, Португалія); Michel Della Vedova (Лімож, Франція); Pedro Bericat (Сарагоса, Іспанія); Luis Maria Labrador (Самора, Іспанія); Walter Pennacchi (Латина, Італія); Ilmar Kruusamӓe (Тарту, Естонія), Valeri Porva (Пярну, Естонія).

Триватиме проєкт до 01 липня 2022 року. Підсумком стане виставка мейл-арт, що 21 липня відкриється у залах Лебединського художнього музею, на 140-річний ювілей Давида Давидовича! Вся експозиція увійде до музейної колекції.

Нагадаємо, мail-art проєкт "Futurism: 140-th Anniversary of the Artist David Burliuk" реалізується спільно Лебединським міським художнім музеєм ім. Б.К. Руднєва та Сумською мережею арт-локацій (куратор проєкту - сумський художник Kosta Aleninski).

Умови участі у проєкті прості: відправити звичайною поштою творчі конверти, авторські листівки, невеличкі малюнки на вказану нижче адресу. Формат вільний. Адреса Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва: площа Волі, 17, м. Лебедин, Сумська обл., Україна, 42200 (Lebedyn Art Museum, postcode 42200, 17 Volia square, Lebedyn, Sumy region, Ukraine).

За результатами виставки буде сформовано її електронний каталог.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ