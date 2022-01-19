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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах копы гонялись за пьяным водителем, устроившим ДТП (видео)

6 административных материалов составили патрульные на водителя, совершившего ДТП и покинувшего место происшествия.

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Харьковской. По словам заявителя, водитель Fiat Doblo допустил наезд на его автомобиль Renault Logan. Но место происшествия водитель сразу же покинул.

Через полчаса автомобиль Fiat Doblo инспекторы обнаружили недалеко от места происшествия. Водитель двигался без включенного ближнего света фар в темное время суток. Патрульные подали ему сигнал остановки с помощью проблесковых маячков синего и красного цвета, а также звукового сигнала. Но водитель не останавливался. На улице Героев Сумщины путем блокировки стражи порядка его остановили.

За рулем патрульные обнаружили мужчину с признаками опьянения. Он сначала сделал вид, что спит. Затем отказался предоставлять для проверки документы. Впоследствии вообще рассказывал, что был пассажиром и не управлял автомобилем. От прохождения, учитывая состояние опьянения, он тоже категорически отказался.

На водителя патрульные составили 6 административных материалов:

– ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП;

– ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП;

– ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке) КУоАП;

– ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения учитывая состояние опьянения лицом, управляющим с признаками опьянения) КУоАП;

– ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП;

– ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) КУоАП.

От управления мужчину отстранили. Транспортное средство патрульные эвакуировали на специальную площадку.

Право Дтп Пьяный за рулем
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