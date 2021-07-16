В Сумах проводят конкурс ко Дню Святого Валентина

Хотите получить подарки на День влюбленных? Покажите историю любви вашей пары!
Просто заполните анкету к которой прикрепите 5 фото, освещающих разные этапы истории вашей любви: https://forms.gle/V6YeRLKh9u5UVJex7.
14 февраля будут объявлены победители.
В феврале 2022 года 28 календарных дней. Из них 20 рабочие, 8 – выходные.
Выходными будут: 5-6, 12-13, 19-20,...
20 жовтня 2022 року виповнюється 30-а річниця з дня створення Сумського прикордонного загону....
Департамент обеспечения ресурсных платежей проводит конкурс на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Сумской городской территориальной...
Департамент фінансів, економіки та інвестицій 20 вересня поточного року оголошує конкурс «Збережи енергію! Зупини...
Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій приурочений до 30-ї річниці Незалежності України...