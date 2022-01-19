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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:07362

Украина вышла в полуфинал Евро-2022 по футзалу

Впервые с 2005 года!

13 игроков в заявке - это самая широкая обойма, которую Александр Косенко мог задействовать на нынешнем Евро после первого тура. Ряд игроков вылетали на второй и третий поединок из-за положительных тестов на коронавирус, по этой же причине сейчас снова не сыграл сумчанин Артем Фаренюк.

Накануне игры у нашего главного тренера спрашивали, готова ли сборная ментально к выходу в полуфинал. Коуч сказал, что была готова и четыре года назад, и шесть, но постоянно чего-то не хватало. Однако старт этого поединка получился очень нервным. Причём, не только с нашей стороны. И украинцы, и казахстанцы в дебютные десять минут действовали сумбурно и очень скованно. С тревогой на результат. И это отчасти удивительно: с португальцами ответственность была намного выше, а наша команда действовала намного увереннее в себе.

Казахстанцы традиционно били очень много, используя практически каждую возможность для удара. И не менее традиционно активно использовали своего вратаря-моталу Игиту, который на нынешнем Евро уже забивал. Наши ребята больше использовали быстрые отрывы, когда появлялась такая возможность.

Первый реальный шанс на гол получили казахстанцы: Журба снова - уже не впервые на нынешнем Евро - не уследил за своим оппонентом, дав возможность Турсагулову развернуться и пробить из-под украинца в стойку. Следом уже Цыпуну пришлось играть на реакцию, справившись с подрезкой.

Проблемой для нас стали ещё и четыре фола, набранные к десятой минуте. Поэтому пришлось играть очень осторожно, дабы не нарваться на пятый или шестой.

Мы со своей задачей справились, а вот казахстанцы - нет. Первое же нарушение для "ястребов" стало роковым: нарушение на Корсуне было в пределах штрафной, и пока Игита искал мяч возле левой стойки, Шотурма пробил практически по центру.

Вторым по эмоциональности был момент имени Чернявского. Наш универсал обойкрал соперника на чужой половине поля, ушёл от двоих, но зарядил в штангу казахстанских ворот.

Только перед свистком на перерыв казахстанцы с Игитой раскатали лишнего, вывели Дугласа на удар с десяти метров, но снова стойка была за нас. На табло к перерыву 0:1, а по каркасам ворот 2:1.

Вторая половина также началась достаточно нервно. Ясно, что нам хотелось счёт любой ценой сохранить, а соперник пытался спастись. Чаша весов практически окончательно свалилась на нашу сторону на пятой минуте второго тайма: Зварич, травмированный Зварич, вывел Корсуна один на один, Игорь одним касанием принял, а вторым пробил мимо Игиты. А вот выдохнуть мы чуть смогли, когда Зварич отправил мяч в пустые ворота: Игита застрял в мёртвой зоне, подарив нам гол.

Совсем хорошо стало бы на душе, реализуй мы "три в одного", а Абакшин и Журба попали дальними ударами в пустую рамку, но в эти моменты счастье было не на нашей стороне.

В ответ же Дуглас наконец-то нашёл свой гол: из зоны правого полусреднего казахстанский бразилец метров с девяти пробил в цель.

А потом пошли качели: благодаря пятому полевому и давлению казахстанцы забили в наши ворота ещё два. Но! Дальние удары от своих ворот Разуванова и Лебидя позволили сохранить дистанцию в два мяча.

Безумно эмоциональная победа украинцев. И безумно важная. Она показала, что мы в футзале всё-таки чего-то ещё стоим кроме банальных выходов в восьмёрку. Дальше будет Россия либо Грузия. Да и, честно говоря, неважно, кто из них нам попадёт. Главное, чтобы мы опять выиграли.

Казахстан - Украина 3:5
Голы: Дуглас 34, Оразов 38, Оразов 40 - Шотурма 15 (пен.), Корсун 25, Зварич 30, Разуванов 39, Лебидь 39
Казахстан: Игита, Дуглас, Кнауб, Оразов, Турсагулов. Запас: Атантаев, Карагулов, Токаев, Акбаликов, Валиуллин, Есенаманов, Сагындыков.
Украина: Цыпун, Зварич, Корсун, Чернявский, Шотурма. Запас: Савенко, Абакшин, Журба, Лебидь, Педяш, Радевич, Разуванов, Сирый.
Предупреждения: Турсагулов 23

Спорт Футзал
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