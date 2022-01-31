Сумские копы нашли водителя, устроившего и покинувшего место ДТП

Около 11 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Засумской.
По словам заявителя, водитель транспортного средства Mazda допустил наезд на его автомобиль Volkswagen Caddy. Место происшествия водитель сразу же покинул.
Патрульные установили личность водителя указанного автомобиля и разыскали его по месту жительства. Инспекторы установили, что 74-летний водитель автомобиля Mazda, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасно и допустил наезд на припаркованное транспортное средство Volkswagen Caddy. Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mazda админпротоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122–4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП. Материалы переданы в суд.
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