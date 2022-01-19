Сумська поліція розшукує зловмисників, які шахрайським шляхом заволоділи коштами пенсіонерки Скориставшись довірливістю жінки, невідомі видурили у неї 32 000 гривень. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та розпочали пошуки шахраїв.

По допомогу до поліції звернулась 83-річна жінка. Вона розповіла, що ввечері їй зателефонував невідомий чоловік і повідомив про те, що її онук став учасником бійки і терміново потребує коштів на послуги адвоката. Крім того, як повідомив телефонний співрозмовник, хлопець і сам зазнав травм та йому необхідні гроші на лікування.

Зі слів потерпілої, надалі взяв слухавку начебто її онук і попрохав фінансової допомоги, завіривши, що згодом віддасть бабусі позичені гроші. Жінка стверджує, що голос шахрая був дуже схожий на голос її родича. Діючи відповідно до інструкцій зловмисників, пенсіонерка написала розписку та повідомила свою адресу, щоб кур’єр міг приїхати та забрати грошові кошти.

Не вагаючись, жінка віддала усі гроші, які так довго заощаджувала, а саме 32 000 гривень. Лише через деякий час пенсіонерка зрозуміла, що це були шахраї, та звернулась до правоохоронців.

Поліція Сумської області попереджає громадян про активізацію телефонних шахраїв. Якщо Ви маєте родичів похилого віку, повідомте їм про такі випадки та переконайте, що у разі виникнення подібної ситуації необхідно одразу звернутись до поліції за номером 102 та в жодному разі не передавати грошові кошти невідомим особам.

Відділ комунікації поліції Сумської області