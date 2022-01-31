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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине поймали угонщиков, избивших владельца авто

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области совместно с оперативниками Сумского районного управления полиции, под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры, поймали двух юношей, которые незаконно завладели транспортным средством знакомого и заставили написать его расписку.

В ходе следствия установлено, что двое юношей, 19-ти и 20-ти лет, решили завладеть автомобилем ВАЗ-2101, принадлежавшим их знакомому. Сначала они избили парня, а затем, угрожая физической расправой, заставили написать расписку о продаже транспортного средства, забрав ключи и свидетельство о регистрации авто. При этом средства, указанные в расписке, потерпевшему на самом деле не передавали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, квалифицирующими признаками которого является совершение преступления «по предварительному сговору группой лиц», «объединенные с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего») Уголовного кодекса Украины.

Следователи Сумского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры одному из юношей уже сообщили о подозрении. В настоящее время принимаются меры по сообщению о подозрении другому фигуранту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угонщики
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