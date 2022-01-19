«По состоянию на 31 января в области 441 944 человек получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, завершили курс вакцинации – 422 365 человек, получили дополнительную дозу – 116 человек, бустерную – 10 625 человек», – сообщил Владимир Збаражский.
Анатолий Котляр добавил, что по данным НСЗУ, охват населения, заключивший декларации с врачами первичного звена, хотя бы одной дозой составляет 53,35%; полным курсом вакцинации по области – 50,50% (четвертое место в Украине), Украина – 48,4% и 43,87% соответственно. Среди лиц старше 60 лет, заключивших декларации с врачом на оказание первичной помощи, привито всего 45,51%, в том числе двумя дозами – 43,48% (пятое место по Украине), Украина – 42,25% и 39,75% соответственно.
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