10,6 тыс. жителей Сумщины получили бустерную дозу вакцины Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщили главный санитарный врач области Владимир Збаражский и исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Анатолий Котляр.

«По состоянию на 31 января в области 441 944 человек получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, завершили курс вакцинации – 422 365 человек, получили дополнительную дозу – 116 человек, бустерную – 10 625 человек», – сообщил Владимир Збаражский.

Анатолий Котляр добавил, что по данным НСЗУ, охват населения, заключивший декларации с врачами первичного звена, хотя бы одной дозой составляет 53,35%; полным курсом вакцинации по области – 50,50% (четвертое место в Украине), Украина – 48,4% и 43,87% соответственно. Среди лиц старше 60 лет, заключивших декларации с врачом на оказание первичной помощи, привито всего 45,51%, в том числе двумя дозами – 43,48% (пятое место по Украине), Украина – 42,25% и 39,75% соответственно.