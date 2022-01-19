На Сумщине от коронавируса умерло 13 человек, привитых от COVID-19 Сумская область на втором месте после Ивано-Франковской области в Украине по показателям уровня заболеваемости COVID-19.

По словам главного санитарного врача области Владимира Збаражского, показатель заболеваемости за предыдущие 14 дней составил 1513 на 100 тыс. населения, что в 1,7 раза больше, чем 7 дней назад. Это самый большой показатель после Ивано-Франковской области в Украине. На минувшей неделе показатель инцидентности вырос до 941 на 100 тыс. населения против 451,9 по Украине.

По интенсивным показателям на прошлой неделе наиболее пораженными территориями были Сумская (1755,7 на 100 тыс. населения), Нижнесыроватская (1408, , Степановская (1398,7), Верхнесыроватская (1385,3) и Боромлянская (1250,5) ОТГ. Снижение заболеваемости регистрируется на территории 10 ОТГ, 8 из которых расположены в Сумском районе. Наибольшие темпы роста наблюдаются в ОТГ Шосткинского района.

«Также в течение прошлой недели умерло 49 человек, что на 58% больше, чем на прошлой неделе (31 человек). Более 83% в структуре смертности, как в Украине, так и в Сумской области, составляют лица старше 60 лет. 94 процента случаев смерти больных с COVID-19 приходится на людей в возрасте 50 лет и старше. Более половины из общей численности умерших – лица старше 70 лет, – отметил Владимир Збаражский. – К сожалению, вынуждены констатировать, что мы могли бы сохранить большинство из этих жизней, если бы смогли достичь достаточного уровня вакцинации в целевых группах».

Также главный санитарный врач области добавил, что с 36 недели 2021 года по 4 неделю 2022 года в области из COVID-19 скончались 55 полностью вакцинированных лиц (13,1 на 100 тыс. привитых). За это же время зарегистрировано 1574 смертей среднепривитых (337 на 100 тыс. привитых).

«Невакцинированные лица имеют в 5,9 раз больший риск заболеть COVID-19, чем получившие две дозы вакцины и в 24,6 раз больший риск смерти от COVID-19», – подчеркнул он.