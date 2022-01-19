Сумские биатлонисты выиграли чемпионат Украины

Сегодня, 31 января, прошла эстафета у юниоров. На старт вышли 7 команд, в том числе две сумские. В итоге лучшей стала наша четверка в составе Дмитрия Грущака, Владислава Гончаревского, Владимира Кошмана и Владислава Чихаря. Второе место у харьковчан, третье – у киевлян. Вторая сумская команда показала шестое время.
Завтра пройдет эстафета у юниорок.
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После дня отдыха на учебно-спортивной базе «Тысовец» продолжились старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок....
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Сегодня, 27 января, на учебно-спортивной базе «Тысовец» прошли первые старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок....
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