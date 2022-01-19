В Сумах на пожаре погиб мужчина: спасатели эвакуировали 6 человек (видео)

По вызову был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горение происходит в однокомнатной квартире на 5-м этаже. На кухне горела мебель, бытовая техника и вещи домашнего обихода. Во время проведения разведки в комнате было обнаружено бездыханное тело мужчины, 1958 г.р., его немедленно вынесли на улицу, однако медики констатировали, что мужчина погиб.
Параллельно проводилась эвакуация 6-ти жителей данного дома, которые из-за сильного задымления не могли самостоятельно покинуть опасную зону. В 4:34 пожар локализовали, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 5:04 ликвидировали.
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Всего на месте происшествия работало 13 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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