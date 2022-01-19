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Удобно и экономно! Стало известно, чем «АТБ» будет покорять клиентов в новом году

2022 год уже окончательно вступил в свои права и поставил перед нами немало сложных вопросов. Это и новая волна пандемии коронавируса, и напряжённая ситуация на мировой политической арене, и фейковые новости об исчезновении с полок магазинов основных продуктов, и еще много чего – отнюдь не праздничного…

Разумеется, в такой ситуации хочется определённости, позитива, уверенности в завтрашнем дне. Словом, стабильности.

Именно такими оптимистичными новостями, а также чёткими планами на текущий год поделилась компания «АТБ», являющаяся многолетним лидером украинской отрасли розничной торговли.

Как социально ориентированный бизнес корпорация планирует продолжать исполнять свою основную миссию – бесперебойно поставлять украинцам гарантированно свежие продукты  и качественные товары первой необходимости по максимально демократичным ценам. Как и ранее, ценовая политика в «АТБ» учитывает возможность экономии для клиента. По состоянию на данное время число постоянных клиентов «АТБ» превысило отметку 4 млн человек. Статистика показывает, что уже более 95%  наших сограждан совершали покупки в дискаунтерах этой торговой сети.

Стоимость любого товара (ассортимент – более 3,5 тыс. наименований) на прилавках каждого из комфортных магазинов сети традиционно ниже среднерыночной на 10–15%. При этом постоянно действующая акция «Товар дня», еженедельные акции «Экономия» и «7 дней», спеццена по карточке «АТБ» от Райфа позволяют украинцам значительно экономить на покупках. Кроме социальных товаров первой необходимости и товаров собственных торговых марок «АТБ», на полках магазинов сети также можно найти и достаточный ассортимент премиальных товаров европейских производителей. Их цены тоже приятно удивят. Компания достигает этого благодаря принципиальному правилу – работать с производителями напрямую, поэтому потребители могут купить гарантированно свежий продукт наивысшего качества по честной цене. 

В «АТБ» уверяют, что в нынешнем году традиционная политика дискаунтеров «Удобно и экономно!» будет продолжена.

Расширение карты присутствия

За более чем 25-летнюю историю своей работы на отечественном рынке ритейла розничная сеть «АТБ» зарекомендовала себя как патриотичный и социально значимый бизнес. Инновационные дискаунтеры «АТБ» работают в 24 областях Украины. Их общее число сегодня достигло уже 1316 – и этот показатель постоянно растет.

Как и годом ранее, в компании намерены продолжать динамичное развитие своего флагманского предприятия – розничной сети «АТБ Маркет». В планах на 2022-й – открытие 120 новых магазинов, ввод в эксплуатацию собственного распредцентра в Хмельницкой области и начало строительства еще одного РЦ в Кропивницком.

Важно понимать, что расширение карты присутствия «АТБ» также означает создание в регионах пяти-семи тысяч рабочих мест. В целом на предприятиях корпорации уже трудоустроено более 70 тысяч украинцев. Это позитивно скажется на благосостоянии каждого из нас, поскольку расширение торговой сети означает также заметный рост объемов уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Напомним, что эти средства станут ресурсом для развития местной инфраструктуры.

Приоритетным в нынешнем году будет развитие розничной сети в Киевской, Одесской и Львовской областях для достижения равномерного охвата магазинами нового формата (это так называемые «черные» «АТБ» площадью до 1000 кв. м)  всей территории страны. Причем увеличение количества дискаунтеров планируется в небольших населенных пунктах, где люди сегодня максимально заинтересованы в приобретении качественных продуктов по максимально доступным ценам. Первыми примут покупателей новые супермаркеты «АТБ» в городках и поселках с населением семь тысяч жителей и более. Также подобные магазины появятся в пригородах областных центров, населенных пунктах, расположенных вблизи крупных автомагистралей и курортных зонах.

Диджитализация на службе ритейла

Для каждого, кто хотя бы раз посещал инновационный супермаркет «АТБ», не станет открытием, что эта компания является примером динамичного и прогрессивного бизнеса. Именно «АТБ», в свое время познакомившая украинцев с форматом магазина самообслуживания, системно внедряет инновационные решения и новые клиентские сервисы. Среди последних успешных проектов – запуск продуктового интернет-магазина полного цикла, выпуск беспрецедентного для ритейла продукта – банковской карточки «АТБ» от Райфа. Кроме преимуществ обычной Visa Gold, она дает эксклюзивную сверхскидку в магазинах сети, а теперь еще и хороший кэшбэк в сети аптек «АНЦ».

В планах компании «АТБ» на 2022 год – запуск нового мобильного приложения, которое в итоге создаст «экосистему “АТБ”» и объединит в себе все диджитал-сервисы, которые будут масштабированы на сеть, запуск цифровой банковской карточки «АТБ» и новых программ лояльности, внедрение так называемой «Зоны сервисов», где будут расположены кассы самообслуживания (КСО), места выдачи интернет-заказов и места для проверки покупок, совершенных с помощью сервиса «Скануй-купуй».

Экономика
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