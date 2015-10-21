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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум пугает горожан чрезвычайными ситуациями

На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке публикована информация о том, как необходимо вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера.

«Дорогие жители нашей Сумской громады!

Краткая информация о том, как необходимо вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера!

По ссылке ниже размещены следующие данные:

- Памятка населению;

- Защитные сооружения гражданской защиты г. Сумы (карта);

- Простейшие укрытия г. Сумы (карта);

- Перечень защитных сооружений гражданской защиты г. Сумы;

- Перечень простейших укрытий г.Сумы.

Всю эту информацию можно найти здесь: https://smr.gov.ua/.../naselenniu-pry-vynyknenni...

Общество Чрезвычайная ситуация
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