Мэр Сум пугает горожан чрезвычайными ситуациями На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке публикована информация о том, как необходимо вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера.

«Дорогие жители нашей Сумской громады! Краткая информация о том, как необходимо вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера! По ссылке ниже размещены следующие данные: - Памятка населению; - Защитные сооружения гражданской защиты г. Сумы (карта); - Простейшие укрытия г. Сумы (карта); - Перечень защитных сооружений гражданской защиты г. Сумы; - Перечень простейших укрытий г.Сумы. Всю эту информацию можно найти здесь: https://smr.gov.ua/.../naselenniu-pry-vynyknenni...