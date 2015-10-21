Мэр Сум пугает горожан чрезвычайными ситуациями

«Дорогие жители нашей Сумской громады!
Краткая информация о том, как необходимо вести себя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций разного характера!
По ссылке ниже размещены следующие данные:
- Памятка населению;
- Защитные сооружения гражданской защиты г. Сумы (карта);
- Простейшие укрытия г. Сумы (карта);
- Перечень защитных сооружений гражданской защиты г. Сумы;
- Перечень простейших укрытий г.Сумы.
Всю эту информацию можно найти здесь: https://smr.gov.ua/.../naselenniu-pry-vynyknenni...
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