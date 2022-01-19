На Сумщине за воскресенье COVID-19 подтвердили у 1331 человек

По состоянию на 31 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 152 514 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2986 летальных случаев, за прошедшие сутки – 3 (Ахтырский р-н – 2, Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 131 158 человек, из них за прошедшие сутки – 245 (Конотопский р-н – 61, Сумской р-н – 169, Шосткинский р-н – 15).
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