В Сумах 740 новых случаев заболевания COVID-19

За последние сутки, 30 января, выявлено 740 новых больных. Умер один человек. Выздоровели 133 человека.
В настоящее время на лечении находятся 9329 сумчан.
Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 65 483 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 60 802, дети – 4681.
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