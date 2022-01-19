В Сумах 740 новых случаев заболевания COVID-19 Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 30 января, выявлено 740 новых больных. Умер один человек. Выздоровели 133 человека.

В настоящее время на лечении находятся 9329 сумчан.

Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 65 483 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 60 802, дети – 4681.