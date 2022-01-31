Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом

За все время пандемии в Украине заболело – 4 064 495 человек; выздоровело – 3 622 745 человек; летальных случаев – 100 203; проведено ПЦР-тестов – 18 045 688.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 1026;
- Винницкая область – 1070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1331;
- Тернопольская область – 1124;
- Харьковская область – 1294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
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