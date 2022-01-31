Сумщина в ТОП-5 по новым случаям заболевания коронавирусом 22 026 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 31 января 2022 года. В частности, заболели 2865 детей и 337 медработников.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 064 495 человек; выздоровело – 3 622 745 человек; летальных случаев – 100 203; проведено ПЦР-тестов – 18 045 688. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 1026; - Винницкая область – 1070; - Волынская область – 420; - Днепропетровская область – 781; - Донецкая область – 584; - Житомирская область – 1576; - Закарпатская область – 684; - Запорожская область – 142; - Ивано-Франковская область – 1006; - Киевская область – 591; - Кировоградская область – 233; - Луганская область – 130; - Львовская область – 2934; - Николаевская область – 537; - Одесская область – 1412; - Полтавская область – 291; - Ровенская область – 823; - Сумская область – 1331; - Тернопольская область – 1124; - Харьковская область – 1294; - Херсонская область – 452; - Хмельницкая область – 2092; - Черкасская область – 432; - Черновицкая область – 870; - Черниговская область – 191.