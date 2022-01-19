В Сумах 63% стационарных больных COVID-19 были непривиты За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 13%.

Статистику предоставила сегодня, 31 января, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за неделю количество активных больных увеличилось на 38% - 9329 (неделей ранее – 5789). Среди детей больных стало на 31% больше.

В городских больницах лечится 233 человека (неделей ранее 173), в том числе 165 взрослых (126). Занято 33% коек (25%), выделенных для госпитализации взрослого населения. И 68 детей (47), занято 50% коек. Среди 165 взрослых, которые лечатся в стационарах, 63% невакцинированы. Среди тех, кто требует интенсивной терапии и требуют вентиляции легких - 99% невакцинированы.

На сегодня свободных коек для госпитализации взрослых 335 (384), все обеспечены кислородом, для детей – 67 (88), все с кислородом. В больницы областного подчинения на прошлой неделе госпитализированы 111 сумчан (68), из них 8 в палатах интенсивной терапии (7), 8 – на ИВЛ (6).