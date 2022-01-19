Сумские биатлонисты завершили чемпионат Европы без медалей Сегодня, 30 января, в немецком Арбере завершился чемпионат Европы по биатлону.

В последний день соревнований бежали эстафеты при сильном ветре, который наделал много бед на огневых рубежах.

В классической эстафете сборная Украины (Виталий Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина), допустив 7 промахов при 16 дополнительных патронах, пришла на финиш лишь восьмой, проиграв чемпионам по Норвегии более 6 минут.

Смешанная эстафета

1. Норвегия (2+11) +1:17:44,9

2. Германия(2+13) +18,6

3. Швейцария (5+18) +4:53,7

4. Франция (3+18) +5:04,5

5. Россия (5+21) +5:06,4

6. Австрия (2+17) +5:26,7

...

8. Украина (7+16) +6:09,1

В одиночной эстафете наши (Денис Насыко, Вита Семеренко) допустили 8 промахов при 14 дополнительных патронах и заняли 7 место. Отставание от чемпионов – почти 4 минуты.

Одиночная смешанная эстафета

1. Россия (1+7) 39:10,5

2. Франция (4+10)+1:01,4

3. Германия (3+14) +1:34,1

4. Италия (3+12) +1:48,8

5. Норвегия (7+17) +2:10,9

6. Швеция (3+14) +2:31,9

7. Украина (8+14) +3:53,6

8. Беларусь (3+13) +4:33,0

Впервые с 2016 украинцы без медалей на чемпионате Европы.