Сумские биатлонисты завершили чемпионат Европы без медалей

В последний день соревнований бежали эстафеты при сильном ветре, который наделал много бед на огневых рубежах.
В классической эстафете сборная Украины (Виталий Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина), допустив 7 промахов при 16 дополнительных патронах, пришла на финиш лишь восьмой, проиграв чемпионам по Норвегии более 6 минут.
Смешанная эстафета
1. Норвегия (2+11) +1:17:44,9
2. Германия(2+13) +18,6
3. Швейцария (5+18) +4:53,7
4. Франция (3+18) +5:04,5
5. Россия (5+21) +5:06,4
6. Австрия (2+17) +5:26,7
...
8. Украина (7+16) +6:09,1
В одиночной эстафете наши (Денис Насыко, Вита Семеренко) допустили 8 промахов при 14 дополнительных патронах и заняли 7 место. Отставание от чемпионов – почти 4 минуты.
Одиночная смешанная эстафета
1. Россия (1+7) 39:10,5
2. Франция (4+10)+1:01,4
3. Германия (3+14) +1:34,1
4. Италия (3+12) +1:48,8
5. Норвегия (7+17) +2:10,9
6. Швеция (3+14) +2:31,9
7. Украина (8+14) +3:53,6
8. Беларусь (3+13) +4:33,0
Впервые с 2016 украинцы без медалей на чемпионате Европы.
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