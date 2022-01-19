Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:07223

Роботодавці Сумщини все частіше шукають кадри у службі зайнятості

Множаться ряди роботодавців, які виявили бажання співпрацювати зі службою зайнятості Сумщини. Приміром, на сьогодні вони заявили про потребу майже півтори тисячі вакансій.

Більшість з них налічується на підприємствах переробної промисловості (36%), в оптовій та роздрібній торгівлі (12%), в освіті (7%), у сфері державного управління, охорони здоров’я  та  на транспорті ( по 6%).

У професійному розрізі найбільше вакансій подано для працевлаштування кваліфікованих робітників з інструментом - 24% (електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, швачка, електрогазозварник, слюсар-сантехник, бетоняр); робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин – 24% (водій автотранспортних засобів, токар, оператор верстатів з програмним керуванням, фрезерувальник, тракторист); професіоналів  - 13% (спеціаліст державної служби, інженер, лікар загальної практики – сімейний лікар, інженер-технолог, практичний психолог); працівників сфери торгівлі та послуг – 11% (кухар, продавець продовольчих товарів, охоронник, продавець-консультант, молодша медична сестра); некваліфікованих працівників  - 11% (підсобний робітник, прибиральник службових/виробничих приміщень, укладальник-пакувальник, вантажник, двірник, прибиральник територій); фахівців - 8% (бухгалтер, інспектор, майстер виробничого навчання, сестра медична), електрик дільниці, електромеханік, інспектор кредитний).

Экономика
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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