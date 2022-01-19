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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Львовщине перевернулся автобус: среди 14 пострадавших житель Сумщины

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 января, около 01:40, на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Загорцы Золочевского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса Van Hool сообщением Харьков-Слупск, 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, съехал в кювет, и автобус перевернулся на бок.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров автобуса: 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Киевской областей и три женщины - 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Правоохранители устанавливают все происшествия, сообщает Национальная полиция Украины.

Право Дтп
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