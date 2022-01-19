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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты с медалями в персьюте

После дня отдыха на учебно-спортивной базе «Тысовец» продолжились старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок.

Сегодня, 30 января, спортсмены соревновались в гонках преследования. Однако на старте мы не увидели многих спортсменов, выступавших в спринте. В итоге в персьюте приняли участие 18 парней и лишь 8 девушек, пишет biathlon.com.ua.

У парней не вышел на старт победитель спринта Виталий Мандзын, чем открыл дорогу на подиум остальным. Лучше других шансом воспользовался сумчанин Владислав Гончаревский, который провел безупречные три огневых рубежа и создал достаточно большой задел, чтобы не волноваться даже из-за трех ошибок на заключительной стрельбе. Этой победой Влад выполнил норматив мастера спорта. К слову, позавчера в спринте того же добился и Мандзын. Вторым был тоже наш Дмитрий Грущак, четвертым – Владимир Кошман, восьмым – Сергей Супрун.

Гонка преследования. Юниоры

1.  Владислав Гончаревский (0+0+0+3)  45:02,2

2.  Дмитрий Грущак (0+0+2+2)  +1:17,7

3.  Давид Драбик (0+0+1+0)  +1:30,1

4.  Владимир Кошман (0+0+1+1)  +1:42,9

5. Марк Козак (2+1+2+1) +1:53,1
6. Даниил Бабин (1+1+2+2) +3:05,2

У девушек вне конкуренции оказалась Лилия Стеблина, которая при одинаковом количестве штрафных кругов ходом значительно превзошла лидера после спринта юную Веронику Шевчик (и тоже новоиспеченный мастер спорта!). На финише золотую и серебряную медалисток разделили почти две минуты. Вне пьедестала оказались наши: 4-я – Алина Еременко, 5-я – Валерия Мартыненко, 6-я – Полина Пуцко, 8-я – Анна Дедушева.

Гонка преследования. Юниорки

1.  Лилия Стеблина (1+0+4+2)  47:20,4

2.  Вероника Шевчик (0+2+3+2)  +1:52,9

3.  Александра Усенко (0+2+2+2)  +2:43,4

4.  Алина Еременко (0+0+2+3)  +4:38,7

5.  Валерия Мартыненко (1+1+0+4)  +5:33,5

6.  Полина Пуцко (0+2+2+4)  +6:06,0

Спорт Биатлон
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