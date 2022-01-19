Сумские биатлонисты с медалями в персьюте После дня отдыха на учебно-спортивной базе «Тысовец» продолжились старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок.

Сегодня, 30 января, спортсмены соревновались в гонках преследования. Однако на старте мы не увидели многих спортсменов, выступавших в спринте. В итоге в персьюте приняли участие 18 парней и лишь 8 девушек, пишет biathlon.com.ua.

У парней не вышел на старт победитель спринта Виталий Мандзын, чем открыл дорогу на подиум остальным. Лучше других шансом воспользовался сумчанин Владислав Гончаревский, который провел безупречные три огневых рубежа и создал достаточно большой задел, чтобы не волноваться даже из-за трех ошибок на заключительной стрельбе. Этой победой Влад выполнил норматив мастера спорта. К слову, позавчера в спринте того же добился и Мандзын. Вторым был тоже наш Дмитрий Грущак, четвертым – Владимир Кошман, восьмым – Сергей Супрун.

Гонка преследования. Юниоры

1. Владислав Гончаревский (0+0+0+3) 45:02,2

2. Дмитрий Грущак (0+0+2+2) +1:17,7

3. Давид Драбик (0+0+1+0) +1:30,1

4. Владимир Кошман (0+0+1+1) +1:42,9

5. Марк Козак (2+1+2+1) +1:53,1

6. Даниил Бабин (1+1+2+2) +3:05,2

У девушек вне конкуренции оказалась Лилия Стеблина, которая при одинаковом количестве штрафных кругов ходом значительно превзошла лидера после спринта юную Веронику Шевчик (и тоже новоиспеченный мастер спорта!). На финише золотую и серебряную медалисток разделили почти две минуты. Вне пьедестала оказались наши: 4-я – Алина Еременко, 5-я – Валерия Мартыненко, 6-я – Полина Пуцко, 8-я – Анна Дедушева.

Гонка преследования. Юниорки

1. Лилия Стеблина (1+0+4+2) 47:20,4

2. Вероника Шевчик (0+2+3+2) +1:52,9

3. Александра Усенко (0+2+2+2) +2:43,4

4. Алина Еременко (0+0+2+3) +4:38,7

5. Валерия Мартыненко (1+1+0+4) +5:33,5

6. Полина Пуцко (0+2+2+4) +6:06,0